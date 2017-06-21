Ramazan ayındaki hurma satışları esnafı memnun etmedi

Hurma satışlarında yaklaşık olarak yüzde 25’lik bir düşüş olduğu bildirildi.

Geçen seneki Ramazan ayına kıyasla bu yıl tezgahlarda daha bol çeşitle ve aynı fiyatla satışa sunulan hurma, Ramazan ayı boyunca vatandaşlardan beklenilenin altında talep gördü ve esnafın yüzünü pek güldürmedi. Bir aktarda tezgahtar olarak görev yapan Ferhat Badır, hurmaya olan ilgisizliğin kendilerini şaşırttığını belirterek, “Hurma satışlarımız planlarımızın altında kaldı. Şuan genel olarak satışlarda geçen seneye göre yaklaşık yüzde 25’lik bir düşüş mevcut. Bunun nedeni olarak artık insanların çoğunun oruç tutmamasını gösterebiliriz. Günlerin uzaması, dönem dönem yaşanan sıcak hava koşulları dolayısıyla insanların çoğu oruç tutmamayı tercih ediyorlar. Bu da tabi ki hurma satışlarına yansıyor. Oruç tutan kişi olmayınca hurma satışı da olmuyor” ifadelerini kullandı.

Geçen seneye kıyasla hurmanın fiyatında herhangi bir artış olmadığını vurgulayan Badır, hurma satışlarında yaşanan düşüş hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Geçen seneki hurma fiyatları bu sene de geçerli. Değişen bir şey yok. Buna ek olarak hurma çeşitlerimizde de artış mevcut. Ancak geçen seneye kıyasla satışlarımız çok düştü. Biz satıcılar olarak da tabi ki bunun mağduriyetini bu sene yaşadık. Ramazan’ı bu sene maalesef böyle geçirdik. İnşallah seneye her şey çok daha güzel olur ve esnafın yüzü bu konuda güler.”