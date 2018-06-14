Ramazan Bayramı münasebetiyle Valilik personeli bayramlaştı

Eskişehir Valilik Salonu’nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine, Vali Yardımcıları Cafer Yıldız, Ali Muhittin Varol, Aslan Avşarbey, İsmail Soykan, Akın Ağca, birim amirleri ve personel katıldı. Tüm personelle tek tek bayramlaşan Vali Çakacak, Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını diledi. Dargınlıkların ve kırgınlıkların bir kenara bırakılarak birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini ifade eden Vali Çakacak, “Hep birlikte Ramazan Bayramına ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Sevinmek kadar sevindirmenin de önemli olduğu bayramlarda, kimsesiz, hasta ve yaşlılarımızı da ziyaret ederek onların gönlünü almalıyız” diye konuştu.

Üzüntülerin yerini sevinçlerin almasını, kardeşlik ve dostluk bağlarının daha çok canlanmasını dileyen Vali Çakacak, tüm personelin aileleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni etti.