Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi

Ramazan Bayramının yaklaşması üzerine gıda kontrol görevlilerince yapılan uygulamada, bayramda tüketimleri artan tatlı ve şekerleme üreticileri, unlu mamuller, toplu tüketim yerleri ile kasaplar ve fırınlar denetlendi. Kontrollerde, işletme çalışanlarına gıda hijyeni ve saklama koşulları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ekipler, bu kapsamda tüketimi artan ürünlerle ilgili olarak durumu fırsata çevirmek isteyenler mahal vermemek adına denetimlerin daha da sıklaşacağını bildirdi.

Ayrıca tüketicilerin açıkta ve sağlıksız ürünleri almaması konusunda uyaran ekipler, gördükleri aykırı durumları ’Alo 174’ gıda hattına ihbar edebileceklerini belirtti.