Ramazan Bayramı tatilini ucuza getirin

Tüm yıl çalışıp iş hayatının yorgunluğunu ve stresini atmak için tatiller adeta iple çekiliyor. Ciddi bir bütçe gerektiren tatillerde iyi hizmet almanın yanı sıra fiyatlar da en çok düşünülen konular arasında yer alıyor. Erken rezervasyon fırsatlarından yararlanamayanlar, dört gözle beklenen Ramazan Bayramı tatili öncesinde daha fazla para harcamadan nasıl tatil yapabileceklerini araştırmaya başladı. Tatil planlarının ön plana alındığını ifade eden 222 Turizm Seyahat Acentesi Kültür Turları Sorumlusu Fatih Çetin, tatil düşünenlere tavsiyelerde bulundu.

"Günümüzde her bütçeye uygun tatil var"

Ramazan Bayramı’nın yaz dönemine denk gelmesinin hem kendileri hem de tatilciler için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Çetin, “Ramazan Bayramı’nın okulların kapandığı zamanda oluşu bizim için de tatilciler için de çok büyük bir artı sağladı. Daha çok tatile gitme planı ön plana çıktı ve insanların zamanla alakalı bir sıkıntısı olmadığı için daha geniş bir tatil yapma fırsatı buldular. Geçmişte tatiller çok pahalı olduğu için birçok kişi tarafından uzak durulan etkinliklerdi. Artık günümüzde her bütçeye uygun tatil var aslında. Aileler artık tatil planlarını rahatça yapabiliyorlar. Sizin ne istediğinize bağlı. Her şey ve ultra her şey dahil dediğimiz bir otel 160 TL’den başlayarak devam ediyor. Ama bir pansiyon ya da yarı pansiyon şeklinde konaklama yapacağınız bir tesis de alternatif olduğu için 70 TL’den başlayan fiyatlar da gündeme gelebiliyor. Daha ucuz tatil yapmak isteyenler; yarı pansiyon şeklinde konaklama yapan tesisleri ya da sadece oda kahvaltısı şeklinde konaklama yapan butik otelleri, küçük tesisleri tercih edebilirler. Bunlarla da tatillerini yerine getirmiş olurlar. Ama onun dışında her şey dahil bir hizmet almak istiyorsanız 160 TL’den başlıyor fiyatlar. Ocak-Şubat ayında yaptığımız erken rezervasyonlarla şu anda yaptıklarımız arasında da ciddi bir fiyat farkı var” dedi.

"Seyahat acenteleri ucuz tatil yapmanın fırsatlarından biri"

Seyahat acentelerinin erken rezervasyonların yapılmadığı dönemde çok büyük artılarının olduğunu belirten 222 Turizm Seyahat Acentesi Sorumlusu Çetin, “Seyahat acentelerinde karşınızda bir muhatap var. Birebir görüştüğünüz, herhangi bir şikayetinizde kapısını çalabileceğiniz birisi var. Tatil bölgelerinde otel sayısı da çok fazla. Her yıl bunların hizmet koşulları değişiyor. Biz bunları iyi takip ettiğimiz için seyahat acentesine danışmak misafirlerimiz için de çok iyi oluyor. Her sene gittiği otel bir sonraki yıl iyi olmayabiliyor. Onun dışında acenteler, tatil paketlerinin içinde ulaşım, konaklama, yemek, rehber ve sigorta gibi seçenekleri de sunduğu için bir adım daha avantajlı hale geliyorlar. Çünkü tatilci diğer türlü hepsini tek tek almaya çalışsa inanılmaz miktarlar karşılarına çıkabiliyor. Bunun için seyahat acenteleri ucuz tatil yapmak isteyenlerin karşılarına fırsat olarak değerlendirilebilir. Artık firmalar, misafirlerini yüzde 100 memnun etmek zorundalar. Çünkü insanlar alacakları hizmetler karşısında son derece bilinçlendi” ifadelerini kullandı.