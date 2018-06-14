Ramazan bayramında şekere dikkat

Bengü Büyükdereci, Ramazan Bayramında rahatsızlık yaşamamak adında nasıl beslenilmesi gerektiği hakkında bilgi verdi.

Ramazan ayı boyunca oruç tutan kişilerde, bayramın başlangıcı ile özgürce yemek yeme fikri ile birlikte fazla miktarda besin tüketiminin saptandığını ifade eden Büyükdereci, “Bireyler 2-3 günlük bayram süresince tüketilen besinlerin sağlıklarını ve kilolarını etkilemeyeceğini düşünebilir fakat bayram sonunda tartıda artış ve sindirim sistemi sorunları ile karşılaşabilirler. Bayram sabahı yapılan kahvaltının içeriğine çok dikkat edilmelidir. Kızartmalar, börekler, sosis, sucuk, salam gibi işlenmiş besinler tercih edilmemeli, sofralarda yumurta, peynir, ceviz, bol yeşillik gibi sağlıklı alternatiflere yer verilmelidir. Günlük 5 porsiyon sebze ve meyve grubundan tüketilmelidir. Ramazanda azalan su tüketimini dengeleyebilmek için susamayı beklemeden günlük 2-2.5 litre su tamamlanmaya çalışılmalıdır. Günlük tüketilen su miktarı, aynı zamanda tüketilen çay ve kahve miktarının fazlalığına göre arttırılmalıdır. Özellikle yaz aylarının gelmesi ile birlikte, şekerli, asitli, yüksek kalorili içeceklerden kaçınılmalıdır” dedi.

Araba yerine yürüyüş yapın önerisi

Ramazan ayında yavaşlayan metabolizma ve sindirim sistemini zorlamamak adına, hafif öğünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Büyükdereci, “Doğru pişirme yöntemleri uygulanmalı, kızartmalardan ve çok yağlı besinlerden uzak durulmalıdır. Yemek yerken hızlı davranılmamalı, sofrada en az 20 dakika geçirilmelidir. Hem bağırsak sağlığı, hem de metabolizmanın toparlanması açısından tam tahıllı ve bol posalı besinler tercih edilmelidir. Özellikle tatlı tüketiminin arttığı bu dönemde, porsiyon kontrolünü sağlamak çok önemlidir. İkram edilen tatlıları paylaşmak, sadece tadımlık olarak tüketmek kalori kısıtlaması sağlamak için tercih edilmesi gereken bir yol olabilir. Hatta tercih edilme imkânı varsa hamur tatlıları ve şerbetli tatlılara göre daha masum olan dondurma, sütlü tatlılar, meyveli tatlılar tüketilebilir. Mümkün olduğunca günlük hareket arttırılmalı, kısa mesafeli ziyaretlerde araba ya da toplu taşıma kullanmak yerine yürüyerek gitmek tercih edilmeli” ifadelerini kullandı.