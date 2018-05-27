Ramazanda sağlıklı beslenmenin 8 kuralı

Bengü Büyükdereci, Ramazan ayında doğru beslenme ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Ramazan’da 8 adımda sağlıklı beslenmeyi anlatan Büyükdereci, “Sahura mutlaka kalkılmalı, sahurda tüketilen besinlere dikkat edilmeli. Tokluğu arttıran sağlıklı besinler tercih edilmeli, su tüketimine dikkat edilmeli, iftarda fazla yemek yenmemeli, tatlı tüketimine dikkat edilmeli, ara öğüne devam edilmeli ve egzersizin önemi unutulmamalıdır” dedi.

"Sahur yaptıktan en az yarım saat sonra uyunmalı"

Sahurda nasıl beslenilmesi gerektiğini açıklayan Büyükdereci, “Bireyler mutlaka sahura zamanında kalkıp dengeli ve çeşitli besinler tükettikten en az yarım saat sonra yatmalıdırlar. Kızartmalar, ağır yemekler, kavurma, sucuk, sosis, salam gibi besinler ve tuzlu yiyecekler tercih edilmemelidir. Sahurda bol lifli, proteinden zengin, sağlıklı yağ seçeneklerini içeren besinler tüketilmelidir. Tokluk hissini sağlamada neredeyse tüm besin gruplarına pay düşmektedir. Sahurda tüketeceğiniz iyi protein kaynakları (yumurta, peynir), liften zengin besinler (tam buğday, kepek, tam tahıllı ekmekler, yeşillikler), sağlıklı yağları içeren besinler (ceviz, zeytin, kavrulmamış badem fındık) tokluğu sağlamada oldukça etkilidir” diye konuştu.

"İftar sofrasının vazgeçilmezi çorba olmalı"

“İftarda fazla yemek yemek boş mideye yüklenmeye sebep olacaktır” diyen Büyükereci, iftar yemekleri ile ilgili ise şu tavsiyelerde bulundu:

“Oruç açılırken hurma, zeytin gibi besinler tercih edilebilir. İftar sofrasının vazgeçilmezi kesinlikle çorba olmalıdır. Başlangıç için mideyi yormayacak ve tokluk hissini arttıracaktır. Mideye tek seferde fazla besin alınması mide-bağırsak rahatsızlıklarını oluşturur, kan şekerini dengesizleştirir, iftardan sonra halsizlik, uyku haline neden olabilir. İftar sofrasında yoğurt-kefir, sebze meyveler, et grubu, tahıl grubu ve karbonhidrat içeren tüm besin gruplarına ölçülü olarak yer verilmelidir. Ramazan pidesi tüketimi ise sahur ve iftarda toplam 3-4 dilimi geçmemelidir. Fırında pişirme yöntemleri, ızgara, haşlama, buğulama gibi yöntemler tercih edilmelidir. Tokluk sinyalinin beyne ulaşabilmesi için yemek süresi yarım saate kadar uzatılmalıdır. Aniden yükselen kan şekeri tatlı ihtiyacını arttırabilir. Bu nedenle bireyler hamur tatlıları ve şerbetli tatlılar yerine daha çok sütlü tatlıları tercih edebilir. İftardan sahura kadar yatma saatine bağlı olarak mutlaka meyve içeren bir ara öğün yapılmalıdır. Bu öğün yavaşlayan metabolizmanın canlanmasına yardımcı olacak ve gün içerisinde alamadığımız besin grubu ihtiyaçlarını karşılamamıza katkı sağlayacaktır.”

Günlük alınması gereken su miktarının 2-2.5 litre olması gerektiğinin altını çizen Büyükdereci, egzersize de önem verilmesi gerektiğini söyledi.