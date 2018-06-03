Ramazan’ın vazgeçilmezi teknolojiye yenik düştü

Eskiden her esnafın Ramazan’dan önce bastırıp vatandaşlara dağıttığı imsakiyeler, günümüzde birçok esnaf tarafından tercih edilmiyor. Teknolojinin her alanda kullanılıyor olması da imsakiyelere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırdı. Eskişehir’de 35 yıldır matbaacılık yapan Musa Ateş, imsakiye malzemelerini toptan alıp piyasaya göre daha ucuza satarak kendi işinde artış olduğunu ifade ederken, sektörde büyük bir düşüş olduğunu söyledi. Ateş, "Geçen seneye nazaran bu sene daha çok imsakiye yaptım ama kendi yaptığım strateji sayesinde. Malzemeleri toptan alıp ucuza getirdim ve müşteriye daha ucuza sattım. Eskişehir genelinde bu sene düşük. Çünkü fiyatlar yükselmeye başladı. Bin tane imsakiye 400 lira. Önceden mesela fırıncı bin tane imsakiyeyi 200 liraya yaptırıyordu ve kendi reklamını da yapıyordu. Şimdi yaptıranlar önceden yaptırdıkları imsakiyelerin yarısını yaptırıyorlar. Eskiden bakkallar dahi imsakiye yaptırırdı. Şimdi hiçbir bakkalın yaptırdığını görmüyorum. Ekmek fırınları yaklaşık 5 bin adet yaptırıyorlardı. Şimdi bin tane yaptıran nadir. Mesela komşu kasap 2 bin adet sipariş verirdi bine düştü. Sektörde düşüş var. Ben mecburen toptan alım yaptım. 120 liraya aldım. 300 liraya satıp para kazandım ama 250’ye alıp 300’e satamazsın" şeklinde konuştu.

"İmsakiyenin ne olduğunu bilmeyenler var"

Teknolojinin sektörü olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Ateş, "10 yıl önce cep imsakiyesi kullanılırdı. Kartvizit gibi basılıp cebe konulurdu. Şu anda cep telefonundan bakılabiliyor. Sektörü olumsuz etkiledi. Eski insanlar imsakiyeye yine bakıyorlar ama yeni nesil bakmıyor. İmsakiyenin ne olduğunu bilmeyen bile var" ifadelerini kullandı.