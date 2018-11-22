Rap sanatçısı Joker: "Rap müziği uyuşturucu çağrıştırmamalı"

Bir televizyon kanalında yayınlanan ses yarışmasıyla tanınan 'Joker' mahlaslı Rapci Mete Erpek, yaptığı açıklamada "Müzik kötü örnek olmamak zorunda" dedi.

Uzun yıllardır Rap müziği ile ilgilenen, Ceza, Ayben, Fuat, Allame, Sansar Salvo gibi büyük kitleleri olan Rap sanatçıları ile isimlerle yakın dostluğu bulunan Mete Erpek, rap müziği hakkında açıklamalarda bulundu. 2017 yılında bir ses yarışmasında boy gösteren Erpek, müziğin her zaman iyi örnek olması gerektiğini söyledi. Yeni klip çalışmalarına başlayan Eskişehirli sanatçı, çıkacak olan albümünün klibini doğup büyüdüğü yerlerde çekmek için kolları sıvadı.

"'Kavga eden adam rap dinler' imajı oluşmasın istiyorum"

Rap müziğinin son yıllarda ivme kazandığını dile getiren 31 yaşındaki rapci Mete Erpek, Erpek, rap müziğinin diğer müzik kategorilerinden farklı olduğunun altını çizerek, "Rap, gerçekleri hızlı söyleme sanatıdır. Aslında söylemek istediklerimizi bir tık hızlı aktarıyoruz dinleyicilere. Günümüzde popüler kültürün kurbanı olmaktan kaçmanın tek yolu üretmek. Ben de onu yapıyorum. Yaptığımız müzik biraz hırçın, deli dolu. Fakat cümlelerimize odaklandığınızda gerçekleri, doğruları duymanız gerekiyor. En azından ben buna özen gösteriyorum. Müzik kötü örnek olmamak zorunda. Sizi dinleyen biri yanlış hal ve hareketlere yönelmemeli. Uyuşturucunun, silahın, adam öldürmenin konu alındığı dizi ve filmlerde rap müziğinin yoğunlaşması beni biraz ürkütüyor. 'Kavga eden adam rap dinler' imajı oluşmasın istiyorum. Eskişehir'de çekimleri yapılmaya başlanılan bir internet dizisi için müziklerime talip olundu. Çoklu kişilik bozukluğunun anlatıldığı bir proje. Senaryoyu okudum. Bir hastalığa dikkati çekmek adına ricacı olundu. Elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

"Biz modern aşık atışması yapıyoruz"

Erpek, rap müziğinde önemli isimlerle dostluğunun bulunduğunu söyleyerek, "Aslında çoğu zaman beraberiz. Görüşür, konuşuruz. Bizler modern aşık atışması yapıyoruz. Birbirimize eksiklerimizi de yine rap yoluyla aktarıyoruz. Dostluklarımızın baki olduğu bilinciyle hareket ederek müziğimize renk katıyoruz. Eskişehir aşığıyım. Gündüz sıcağı, gece soğuğuyla, sanata olan ilgisi ve sahiplenmesiyle muazzam bir şehir. Klip çalışmamızı Eskişehir'de yapıyoruz. Geleceğe güzel izler bırakabilmek adına emek ediyoruz. Umuyorum ki başaracağız" diye konuştu.