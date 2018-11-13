Rektör Çomaklı basın mensuplarıyla buluştu

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir'de bulunan ulusal basın ve yerel gazete temsilcileriyle bir araya geldi.

Yunus Emre Yerleşkesi Akademik Kulüp'te düzenlenen toplantıya Rektör Çomaklı'nın yanı sıra İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Erhan Eroğlu ve Basın Yayın Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Yüksel, Eskişehir'de bulunan ulusal ajans temsilcileri, gazete sahipleri ve yayın müdürleri katıldı. Burada yerel gazetelerin, basının en güçlü ve korkusuz kolu olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yerel basın ile birlikte projelere imza atacaklarının müjdesini verdi.

"Yerel basın en cesur kesimimiz"

Rektör Şafak Ertan Çomaklı “Yerel basının sorunlarını ben geçmişten gelen tecrübelerimden dolayı biliyorum. Burada çok güzel şeyler yapacağız. Birlikte çok güzel işler çıkaracağız. Sizler de bize yardımcı olabilirsiniz. Bu işler tek akılla olmuyor. Burada sizin sektöre, alana, çalışmalarınıza düşen bir şey varsa bizim yapacağımız bir şey varsa hazırız. Yerel basının katkısı bize çok olacaktır. Yerel basın en cesur kesimimiz. Yeri geldi mi kırıp geçer. Burada bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Ben her sektörde öğrencilerin o tozu yutmasını istiyorum. Öğrenciler iş disiplini nasıl olur bunu görsünler. Biz bu noktada sizden yararlanmak istiyoruz. Çünkü bir öğrenci yereli görmeden ulusala çıktığında bir daha tekrar tekrar birçok aşamadan geçmesi gerekiyor. Bu çırak merkezi gibi olacak. Biz sizin tecrübelerinizi bu öğrencilerimize aktarmayı planlıyoruz. Öğrenciler ailelerin bizlere teslim ettiği melekler. Pırlanta gibi çocuklarımız var. Bizim bu öğrencilere kendi sektörlerinde çıraklıklarını yaptırmamız lazım. Sizlerden bir şeyler öğrenmesi gerekiyor. Tecrübelerden faydalanmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Üniversiteyi şehre taşımak noktasında medyaya ihtiyacımız var"

İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Erhan Eroğlu ise, “Bu sene üniversitemizin 60'ıncı yılını kutluyoruz. Üniversitemizde olumlu anlamda farklı bir değişim süreci başladı. Gurur duyduğumuz bir üniversite. Yılların deneyim, tecrübesi ve ilk günkü heyecanıyla bizim üniversitemiz hem üretmeye hem de ülkemizin bilimsel, sanatsal, kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya dönük katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Bizim daha iyi bir üniversite olabilmek noktasında, üniversiteyi şehre taşımak noktasında medyaya ihtiyacımız var. Toplantıyı bu amaçla düzenledik. Bu toplantıya koordinasyon toplantısı demek yerine ortak akıl arama toplantısı demek daha doğru olacaktır. Bizim size ihtiyacımız var. Böylece daha iyi noktaya gelmek ve Eskişehir'deki yerel basını daha iyi noktaya taşımak için bu toplantıyı düzenlemiş bulunuyoruz. Birlikte konferanslar, çalıştaylar düzenleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.