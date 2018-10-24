Rektör Çomaklı “Gönüllü Elçiler” programına konuk oldu

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, TRT Haber tarafından hazırlanan “Gönüllü Elçiler” programının konuğu oldu.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen çekimlerde Prof. Dr. Çomaklı üniversite eğitimi almak için dünyanın farklı ülkelerinden Anadolu Üniversitesine gelen öğrencilerle bir araya geldi. Yabancı uyruklu öğrencilere ahşap oymacılığı hakkında uygulamalı olarak bilgi veren Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı bu el sanatına dair tarihi bilgileri de aktardı. Daha sonra öğrencilerle beraber “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü söyleyen Prof. Dr. Çomaklı öğrencilerle sohbet etti. Rektör Çomaklı, Gönüllü Elçiler programına verdiği röportajda yabancı uyruklu öğrenciler için Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir'de yer alan imkânlarından bahsetti. Üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) hakkında bilgi veren Prof. Dr. Çomaklı, yabancı uyruklu öğrencilerin ülkelerine donanımlı ve yetişmiş bireyler olarak dönmeleri için yoğun çaba gösterdiklerini dikkat çekti. Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı röportaj sırasında Anadolu Üniversitesini tercih eden öğrencilerin, Türk kültürü ve geleneklerini yakından tanıma fırsatı yakalayacaklarının da altını çizdi.

“Gönüllü Elçiler” programı çekimleri Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve yabancı uyruklu öğrencilerin Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'ni gezmeleri ile son buldu.