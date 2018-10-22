Rektör Çomaklı ödülü mimarlarına armağan etti

Anadolu Üniversitesi adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden ödül alan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bu başarının asıl mimarlarının üniversite öğretim elemanları olduğunu belirterek ödülü onlara armağan etti.

Rektörlük Senato Odası'nda düzenlenen törenle üniversite öğretim elemanlarına ödülü takdim eden Rektör Prof. Dr. Çomaklı, uluslararası standartların hazırlanmasına ülke adına katkı sağlayan kurumların başında Anadolu Üniversitesinin geldiğini ve bu nedenle de ödüle layık görüldüklerini dile getirdi.

“Bu başarı, koordinasyonlu ve özverili çalışmaların ürünüdür”

Üniversitenin ulusal anlamda böyle bir başarıya imza atmasının gurur verici olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “Bu başarı, üniversitemiz öğretim elemanlarının koordinasyonlu ve özverili çalışmalarının bir ürünüdür. Bu nedenle de üniversitemizin bu başarısındaki asıl mimarların, siz öğretim elemanlarımız olduğunu düşünüyorum ve Bakanımız Mustafa Varank'ın, bana takdim etmiş olduğu bu ödülü sizlere armağan etmek istiyorum. Bu bizim açımızdan güzel bir başlangıç ancak bir son değil. Eminim ki bundan sonra da aynı motivasyon ve özveriyle hep birlikte daha nice başarılara imza atacağız. Bundan sonraki çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyorum ve bu süreçte de her türlü desteğe hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum” dedi.