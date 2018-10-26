Rektör Çomaklı'dan 29 Ekim mesajı

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında, “Asırlar boyunca yüreklerde bıraktığı tertemiz hatıranın izi hâlâ taze olan, vicdan ve feraset sahibi herkesin hayırla andığı o büyük medeniyetin evlatları olarak, bağımsızlığımızın şehit kanlarıyla perçinlenmiş bir nişanesi addettiğimiz Cumhuriyetimizi 95 yıl önceki ruhla koruyacak, bu kararlılıkla yetiştirdiğimiz nesillerle birlikte 100'üncü yıl hedeflerimiz doğrultusunda güçlü adımlarla yürüyeceğiz. Esareti kabul etmeyeceğini, ne kadar zor şartlar altında olursa olsun hiçbir gücün boyunduruğu altına girmeyeceğini tarihte görülmemiş bir zaferle bütün dünyaya ilan eden aziz milletimiz, bağımsızlığına olan aşkını yüzlerce şehit ve gazi vererek 15 Temmuz'da nasıl kanıtladıysa, bugün de ekonomik saldırılara karşı verdiği kurtuluş savaşında aynı dik duruşu sergilemektedir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü vesilesiyle, ülkemizin parlak geleceğine doğru kendinden emin adımlarla yürüyüşüne devam edeceğine olan sarsılmaz inancımı bir kere daha vurguluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.