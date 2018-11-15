Rektör Çomaklı'dan, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Yarım'a ziyaret

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Ali Gaffar Okan Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü 1.Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Yarım'ı ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı, Açıköğretim Sistemi Başarı Belgeleri Takdim Törenleri kapsamında bulunduğu Diyarbakır'da Açıköğetim'in başarılı öğrencileriyle bir araya gelirken şehirde de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi dekanlarının, öğretim elemanlarının ve personelinin de yer aldığı ziyaretlerin ilk durağı ise Ali Gaffar Okan Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü 1.Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Yarım oldu. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde kısa bir süre önce görevi devralan Ahmet Yarım'a, başarı dileklerini iletti.