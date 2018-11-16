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Rektör Çomaklı'nın Batman ziyareti

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Batman'da ziyaretlerde bulundu.


Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Açıköğretim Sistemi Başarı Belgeleri Takdim Törenleri kapsamında bulunduğu Batman'da, Açıköğretim öğrencileri ve mezunlarıyla bir araya gelirken hem de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bu kapsamda Batman Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede'yi ziyaret ederek kendilerine göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini ve memnuniyetlerini iletti.


Ardından Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş'a da ziyarette bulunarak Açıköğretim Sistemi Başarı Belgesi Takdim Töreni'ne ev sahipliği yapmalarından dolayı teşekkürlerini ve memnuniyetlerini iletti.

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