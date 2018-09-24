Rektör Çomaklı'nın yeni akademik yılı mesajı

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 2018-2019 Akademik Yılı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Çomaklı, mesajında, "Türk yükseköğretim sistemine ilkleri kazandıran, milyonlarca mezunu ve öğrencisiyle milletimizin parlak geleceğine katkıda bulunmanın haklı gururunu yaşayan Üniversitemiz, 60. kuruluş yıldönümünü kutlayarak yeni eğitim-öğretim yılına adım atmaktadır. Mirasçısı olduğu kadim kültürün değerlerine vakıf, bu mirasın beraberinde getirdiği sorumluluğun büyüklüğünün ve öneminin idrakinde; hızla değişen dünyanın yeni koşullarında da söz sahibi olabilecek nesiller yetiştirme niyetinde olan Anadolu Üniversitesi, 2018 - 2019 eğitim - öğretim yılında da milletin ideallerine ulaşma gayretine omuz vermeye hazırdır. 60. kuruluş yılı heyecanını yaşayan Üniversitemiz aynı heyecan ve azimle 2023 hedeflerimize yakışan adımlar atacak, büyük Türkiye yolunda yürümeye devam edecektir. Yeni eğitim-öğretim yılımızda büyük ve köklü Anadolu Üniversitesi ailesinin aslî unsuru olan örgün ve açıköğretim öğrencilerimize verdiğimiz eğitimin kalitesinin uluslararası standartların üzerine çıkması için daha çok çalışacak, öğrencilerimizin her alanda donanım kazanmalarını sağlayacağız. Üniversitemizin 60. kuruluş yılına tesadüf eden 2018 - 2019 eğitim-öğretim yılının, başta öğrencilerimiz ve değerli aileleri ile bütün akademik ve idari kadromuz için başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum" diye belirtti.