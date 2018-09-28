İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Çomaklı'ya ziyaretler sürüyor

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.

Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor.


Ayrı ayrı günlerde gerçekleşen nezaket ziyaretlerinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ve beraberindeki heyetin yanı sıra TÜRKSOY ve Gürcistan heyeti Rektör Çomaklı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi.


Eskişehirspor forması hediye etti


Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da, Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Rektörlük Ofisinde gerçekleşen görüşmede Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya imzalı top ile Eskişehirspor forması hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.