Rektör Çomaklı'ya ziyaretler sürüyor

Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor.

Ayrı ayrı günlerde gerçekleşen nezaket ziyaretlerinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ve beraberindeki heyetin yanı sıra TÜRKSOY ve Gürcistan heyeti Rektör Çomaklı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi.

Eskişehirspor forması hediye etti

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da, Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Rektörlük Ofisinde gerçekleşen görüşmede Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya imzalı top ile Eskişehirspor forması hediye etti.