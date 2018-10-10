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Rektör Çomaklı'ya ziyaretler sürüyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor.


Türk Dünyası Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fazıl Tekin ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Fazıl Tekin ve Necmi Özen, Prof. Dr. Çomaklı'ya hayırlı olsun dileklerini iletti ve başarılar diledi.


ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Prof. Dr. Çomaklı'yı ziyaret etti


Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Celalettin Kesikbaş ve beraberindeki heyet, hayırlı olsun dileklerini ileterek Prof. Dr. Çomaklı'ya başarılar diledi.

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