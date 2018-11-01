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Rektör Çomaklı'ya ziyaretler sürüyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor.


Son olarak ayrı ayrı zamanlarda Rektör Çomaklı'yı; Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Yeni Şafak Gazetesi Ekonomi Yazarı Dr. Levent Yılmaz, Polis Akademisi Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Yargıtay Üyesi Cafer Aşık, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Eskişehir Atatürk Eğitim Parkı Ali Numan Kıraç Etkinlik Merkezi Yöneticisi Serpil Öztürk ve Gönüllü Uzmanı Türkan Pazı, Yargıtay Üyesi Muhammed Yavuz, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mehmet Özel, Yunus Abdullah Tokgöz ve Savaş Kılıç, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Eskişehir İl Müdürü Tarık Yılmaz, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Eskişehir İl Temsilcisi Cüneyt Tıkız ve beraberindeki heyet ile Alpu Belediye Başkanı Rauf Demirtaş ziyaret etti. Konuklar, nezaket ziyaretlerinde Rektör Şafak Ertan Çomaklı'ya hayırlı olsun dilekleri iletilerek başarılar dilendi.

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