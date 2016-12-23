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23 Aralık 2016 15:46

Rektör Gündoğan birincilere başarı belgesi verdi

Rektör Gündoğan birincilere başarı belgesi verdi

23 Aralık 2016 15:46

Anadolu Üniversitesi fakültelerine 2016 yılında birincilikle giren öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen birincilik belgesini almaya hak kazandı.
Öğrenciler, belgelerini Anadolu Üniversitesi Senato Odası’nda aldı. Öğrencileri tek tek kutlayarak belgelerini veren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, hepsine üniversite hayatlarında başarılar diledi.
YÖK tarafından verilen birincilik belgesini almaya hak kazanan öğrencilerin ise; Eczacılık Fakültesi’nden Onur Berkay Yüce, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Elif Sakarya, Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü’nden Nihal Uzan, Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nden Onur Tilkici , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü’nden Uğurcan Çavdar, Mimarlık Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden Uğur Erkan Yener, Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Bölümü’nden Elif Figen Şaşmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nden Cansel Kaya, Turizm Fakültesi Gatronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden Ahmet Yıldırım, İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nden Tolgacan Sezer, Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi Programı’ndan Batuhan Alp Akpolat, Tarım Programı’ndan Erdem Onur Özyurt, Hukuk Fakültesi’nden Mesut Akpınar, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü’nden Murat İnce, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden Abdullah Güçlüoğlu, İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden İlay Tuncer ve İşletme Fakültesi İşletme Lisans Programı’ndan Mustafa Kaçar olduğu belirtildi.



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