Rektör Gündoğan öğrenci kulüplerinin temsilcileri ile bir araya geldi

Dr. Naci Gündoğan, Personel Lokali’nde öğrenci kulüplerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Özcan ve Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’nın da katıldığı toplantıda, öğrenci kulüplerinin sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinleyen Rektör Gündoğan, ayrıca öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu. Yapılan toplantının temel amacının öğrencileri dinlemek ve onların sorunlarına çözüm üretmek olduğunun altını çizen Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Kulüplerimiz, Üniversitemizin kurumsal kimliğini gerek kampüs içinde gerekse kampüs dışında temsil eden bir niteliğe sahip; dolayısıyla önem verdiğimiz bir alan. Üniversitemiz adına gerçekleştirilen etkinliklerin hepsi bizi doğrudan ilgilendiriyor. Bu alanda yapılan işler, Üniversitemizin kalitesini de arttırıyor. Üniversite olarak bizler, elimizden geldiğince bu alanları da yakından takip ederek yaşanan sorunları çözmeye yönelik tedbirler alıyoruz.” dedi.