Rektör Gündoğan, ÖTAG personeli ile iftar yemeğinde buluştu

İftar yemeğine; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Prof. Dr. Mehmet Gültekin, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, ÖTAG Birim Sorumlusu Doç. Dr. Köksal Büyük ve ÖTAG personeli ile birimde kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler katıldı. İftar yemeğinde konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Eğitim sadece sınıfta verilen eğitim değildir.” diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kurumumuzun sunmuş olduğu çalışma ortamlarıyla birlikte becerilerinizi sunma şansınız oldu. Bunun neticesinde hem siz bir şekilde kendinizi geliştirdiniz hem de Üniversitemizin özellikle Açıköğretim Sistemine çok ciddi katkılar sundunuz. Ben tekrar emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrılsak da Anadolu Üniversitesi kimliğiniz her zaman devam ediyor. Üniversitemizin size kattıklarını, sizlerin de Üniversitemize kattıklarını biz hiçbir zaman unutmayacağız. Hepinize emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşantınızda da başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

"Açıköğretim Sistemine katkılarınız unutulmaz"

Açıköğretim Sisteminin bugünlere gelmesinde personelin büyük emeklerinin olduğuna dikkat çeken Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, emeklerinden ve çalışmalarından dolayı herkese teşekkürlerini iletti.

İftar yemeğinin ardından Açıköğretim Sistemine emeği geçen personellere Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Prof. Dr. Mehmet Gültekin ve Prof. Dr. Yücel Güney tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. İftar programı müzik dinletisinin ardından sona erdi.