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16 Haziran 2017 18:30

Rektör Gündoğan’dan Babalar Günü mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Gündoğan’dan Babalar Günü mesajı

16 Haziran 2017 18:30

Dr. Naci Gündoğan, Babalar Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı.


Tüm babaların bu özel gününü kutlayan Rektör Gündoğan mesajında, "Aileleri için büyük yüklerin altına giren, evlatlarına güzel bir gelecek sunmak için ömürlerini feda eden babalar, ailenin temel direği oldukları kadar kültürel değerlerimizin taşıyıcısıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, annelerimizle birlikte en büyük dayanağımız olan babalarımızın Babalar Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.




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