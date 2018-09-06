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06 Eylül 2018 15:56

Rektör Gündoğan’dan veda mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Gündoğan’dan veda mesajı

06 Eylül 2018 15:56

Dr. Naci Gündoğan, görev süresinin sonunda bir veda mesajı yayımladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Şafak Ertan Çomaklı atandı. Mevcut Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan görev süresinin son ermesinin ardından yayımladığı mesajda, "Anadolu Üniversitesi ailesinin değerli mensupları, 2010 yılından beri 4 yıl süreyle rektör yardımcısı ve ardından yaklaşık 4.5 yıl da rektör olarak gururla görev yaptığım üniversiteme bundan sonra da öğretim üyesi olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Yönetici olarak görev yaptığım süre içerisinde her zaman desteklerini gördüğüm bütün çalışma arkadaşlarıma, mensubu olmakla iftihar ettiğim, her yönden daha iyi bir noktaya taşımak için çalıştığım Anadolu Üniversitesi ailesine ve bütün Eskişehirli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyor, görevi devralan rektör hocamıza da başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.




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