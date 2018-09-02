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02 Eylül 2018 10:39

Rektör Gündoğan’ın 2 Eylül mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Gündoğan’ın 2 Eylül mesajı

02 Eylül 2018 10:39

Dr. Naci Gündoğan, 2 Eylül Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Rektör Gündoğan mesajında; "Aziz milletimizin büyük bir zaferle taçlandırdığı İstiklal mücadelemizin dönüm noktalarına yakından tanıklık eden Eskişehirimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü vesilesiyle mukaddes vatanımızı savunurken hayatını kaybeden şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, onların emaneti saydığımız bu güzel şehre somut eserlerimizle katkı sunmaya, üniversitemizin değerleriyle şehrimizi buluşturmaya devam etmeye kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Bütün hemşehrilerimizin 2 Eylül Eskişehir’in Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü’nü can-ı gönülden kutluyorum" ifadelerine yer verdi.




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