Rektör Gündoğan’ın Babalar Günü mesajı

Dr. Naci Gündoğan, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Rektör Gündoğan, mesajında, “Aileleri için ağır yükleri omuzlayan, evlatlarına güzel bir gelecek sunmak için ömürlerini feda ederken onların mutluğunu kendi mutluluğu sayan baba, ailenin temel direği olduğu kadar kültürel değerlerimizin devamlılığının teminatıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, annelerimizle birlikte en büyük dayanağımız olan babalarımızın Babalar Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.