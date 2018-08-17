Rektör Gündoğan’ın Kurban Bayramı mesajı

Dr. Naci Gündoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını dileyen Rektör Gündoğan, "Mübarek Kurban Bayramımızın, yoksulluk ve adaletsizlikle kavrulan İslam Alemi başta olmak üzere bütün insanlığa paylaşma ve kardeşlik duygularının yüceliğini hatırlatmasını temenni ediyor, milyonlarca mazluma umut aşılayan aziz milletimizin bu bayramda da sımsıkı kenetlenerek kendisine dayatılmak istenen sınırları yerle bir edeceğine olan inancımı yineliyorum. Bu vesileyle mübarek Kurban Bayramımızı en içten duygularımla tebrik ediyor; bayramın, ülkemiz başta olmak üzere, tüm İslam Alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.