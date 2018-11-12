Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaretler sürüyor

Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaretler sürüyor.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü Vekili Prof. Dr. Orçun İmga, Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Orçun İmga, Prof. Dr. Çomaklı'ya hayırlı olsun dileklerini iletti.

Öte yandan, Sosyal Güvenlik Kurumu Eskişehir İl Müdür Vekili İbrahim Kısa, Türk Standartları Ürün Belgelendirme Eskişehir İl Müdürü İsmail Kaynarca, Ticaret Eskişehir İl Müdür Vekili Cemil Kürkçü, Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürü Cevdet Kılıç, İller Bankası Eskişehir İl Müdürü Murat Karaçam, Eskişehir Vergi Dairesi Başkan Vekili Şahin Demirci, Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürü Murat Gül, Eskişehir Meteoroloji Bölge Müdürü Ergün Güler ve BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Güliz Ünal, Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya nezaket ziyaretinde bulundular. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Eskişehir kamu daireleri müdürleri, hayırlı olsun dileklerini ileterek Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya başarılar dilediler.