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31 Temmuz 2018 15:07

Rektör Prof. Dr. Şenocak’a Almanya’da onursal doktora unvanı verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof.

Rektör Prof. Dr. Şenocak’a Almanya’da onursal doktora unvanı verildi

31 Temmuz 2018 15:07

Dr. Kemal Şenocak’a, Almanya’da onursal doktora unvanı verildi.


Türk-Alman Karşılaştırmalı Hukuk alanında yapmış olduğu bilimsel çalışmalarıyla teori ve uygulamaya önemli katkıları ve Türk-Alman bilimsel işbirliğine yaptığı önemli katkıları nedeniyle Rektör Şenocak’a, Almanya’da Friedrich-Alexander-Universitt Erlangen-Nürnberg (FAU) tarafından onursal doktora (doktor honoris causa) unvanı tevcih edildi. Prof. Dr. Kemal Şenocak’a onursal doktora belgesi 26 Temmuz’da Erlangen’de yapılan törenle FAU Rektörü Prof. Dr. Joachim Hornegger tarafından takdim edildi.




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