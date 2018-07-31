Rektör Prof. Dr. Şenocak’a Almanya’da onursal doktora unvanı verildi

Dr. Kemal Şenocak’a, Almanya’da onursal doktora unvanı verildi.

Türk-Alman Karşılaştırmalı Hukuk alanında yapmış olduğu bilimsel çalışmalarıyla teori ve uygulamaya önemli katkıları ve Türk-Alman bilimsel işbirliğine yaptığı önemli katkıları nedeniyle Rektör Şenocak’a, Almanya’da Friedrich-Alexander-Universitt Erlangen-Nürnberg (FAU) tarafından onursal doktora (doktor honoris causa) unvanı tevcih edildi. Prof. Dr. Kemal Şenocak’a onursal doktora belgesi 26 Temmuz’da Erlangen’de yapılan törenle FAU Rektörü Prof. Dr. Joachim Hornegger tarafından takdim edildi.