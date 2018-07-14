Rektör Şenocak’ın 15 Temmuz mesajı

Dr. Kemal Şenocak, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde bir mesaj yayınladı.

Hain darbe girişimi karşısında milletin kahramanlık destanı yazdığını belirten Rektör Şenocak, milli iradenin darbe girişimini püskürttüğünü aktardı. 15 Temmuz’da tarihin en büyük ihanetlerinden birinin yaşandığına dikkat çeken Rektör Şenocak, "Yüce milletimizin iradesine kasteden, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişimi, tarihimizin en büyük ihanetlerinden biridir. Asla unutmayacağımız. Bu ihanet aziz milletimizin yazdığı kahramanlık destanıyla hüsrana uğratılmış, fedakâr milletimiz canı pahasına vatana, bayrağa ve milli iradeye sahip çıkarak bu hain darbe girişimini püskürtmüştür. Milletin silahlarını millete doğrultma gafletine düşen bir grup vatan haininin karşısına bütün vatan evlatları yekvücut olarak dikilmiş, tankların, tüfeklerin karşısında vatan için kıyama durmuştur. O gün bayrağına ve milletine bağlı emniyet güçlerimizle birlikte omuz omuza direnerek can veren 15 Temmuz şehitlerimizin kanı, şanlı ecdadımızın, bu toprakları bizlere vatan kılan, Dumlupınar’da, Çanakkale’de, Sarıkamış’ta ve vatan toprağının dört bir köşesinde toprağa düşen şehitlerimizin kanına karışmıştır" ifadelerine yer verdi.

Mesajının devamında her türlü darbe girişimini kınadığını belirten Rektör Şenocak, şu ifadelere yer verdi:

"İki asırlık şanlı bir tarih ve emsalsiz bir medeniyetle kök salan Türk milleti, bu aciz girişim karşısında asla sarsılmamış aksine bağımsızlıktan ve demokrasiden yana olan kararlılığını tarihi boyunca defaatle yaptığı gibi bir kez daha tüm dünyaya haykırmıştır. Bu vesileyle milli iradenin teslim alınamayacağı ve bu irade üzerinde tahakküm kurabilecek hiç bir gücün olmadığı, Türk demokrasisinin sarsılmaz temeller üzerine inşa edildiği görülmüştür. Böyle güçlü bir milletin evlatları olarak bizlere düşen görev daha çok çalışmak, daha çok üretmek ve ülkemizi her alanda hak ettiği kudrete kavuşturmaktır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak şehitlerimize karşı minnet borcumuzu ödemek için üzerimize düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirmeye; bilimin ışığında durmadan, yorulmadan üretmeye;

vatanına ve milli değerlerine bağlı gençlerimizle ülkemizin aydınlık geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle her türlü darbe girişimini ülkeye ihanet olarak kabul ederek nefretle kınıyor, demokrasi ve istiklal uğruna tarihimiz boyunca can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."