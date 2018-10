Rektör Şenocak'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı

Dr. Kemal Şenocak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Şenocak mesajında, “Ecdadımızın üstün gayret ve fedakârlıklarıyla kurduğu ve bizlere armağan ettiği Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü coşku ve kıvançla kutluyoruz. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın en önemli görevi; bugünlere nasıl gelindiğini daima hatırlayarak, genç insanlarımızı evrensel bilimin öngördüğü ilkeler doğrultusunda eğitimli, kabiliyetli, millî ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmek, ulusal bağımsızlık ve millet egemenliğine dayanan çağdaş, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışını yaşatmaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek idame ettirmek için bizlere ve gelecek nesillere düşen görev, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi dışarıdan ve içerden gelebilecek tehditlere karşı duyarlı olmak; vatanımızın ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü inanç ve kararlılıkla savunmaktır. Millî mücadelemizin neticesi olan Cumhuriyet, şüphesiz milletimizin uzun ve şanlı tarihinin en büyük kazanımlarındandır. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olması, ancak milletimizin her bir ferdinin 95 yıl önceki kuruluş felsefesini idrak etmesiyle mümkündür. Bizi bir millet yapan değerlerimizin etrafında, her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetleneceğimiz bu tarihi gün vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal savaşı kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.