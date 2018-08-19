Rektör Şenocak’ın Kurban Bayramı mesajı

Dr. Kemal Şenocak, Kurban Bayramı mesajı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Bayramların dostluk ve kardeşlik duygularıyla insanları bir araya getirdiğini belirten Rektör Şenocak, huzur ve mutluluk içerisinde bir bayram diledi. Milli ve insani değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına bayramların vesile olan günler olduğunu ifade eden Şenocak, "Milli, dini ve insani hassasiyetlerimizi yeniden hatırlamak ve geleneğin ve kültürel değerlerin mana ve ehemmiyetini evlatlarımızın kavramasını sağlamak hepimizin görevidir. Milli birlik ve beraberliğimizin her türlü güçlüğün üstesinden gelmemize imkan sağlayan asli dayanağımız olduğu idrakiyle, bu bayramı da sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirmenizi diler, başta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ailesi olmak üzere tüm milletimizin ve İslam Aleminin Kurban Bayramı’nı kutlarım” dedi.