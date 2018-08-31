Rektör Şenocak’tan 2 Eylül mesajı

Dr. Kemal Şenocak, 2 Eylül Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Mesajında Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 2 Eylül’ün önemine değinen ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, “Türk milletinin tarihindeki en şanlı mücadelesi olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin hemen ardından 2 Eylül 1922’de tarihte eşine ender rastlanan bir vatanseverlik ve kahramanlık mücadelesiyle Eskişehir düşman işgalinden kurtarılmıştır. Bu nedenle verilen millî mücadelede vatanımızın savunulması ve istiklalimizin korunması için şanlı bir direniş gösteren Eskişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıldönümünü kutlamanın gururu içerisindeyiz. Aziz milletimizin her evladı gibi Eskişehir’in evlatları da tarih boyunca bağımsızlığını, vatanını, bayrağını ve sahip olduğu değerlerini savunmak için büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele etmiş ve bu uğurda canını feda etmekten kaçınmamıştır. Bu vesileyle, vatan topraklarının düşman işgaline karşı savunulmasında üstün bir direnç gösteren Eskişehirimizin bu onurlu ve gururlu gününü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile kahramanca vatanlarını savunurken canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.