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Rektör Şenocak'tan Başkan Yüzügüllü'ye teşekkür belgesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof.

Dr Kemal Şenocak, 10'uncu Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumuna vermiş olduğu destekler dolayısı ile Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye teşekkür belgesi takdim etti.


Üniversite tarafından Atabetül Hakayık'ın Basılışının 100'üncü Yıl Dönümü adına düzenlenen sempozyumunda, Sivrihisar'da yetişmiş Türk kültürü ve Türk diline hizmet eden önemli şahsiyetler Nasreddin Hoca, Hızır Bey, Sinan Paşa ve Mehmet Kaplan'a değinildi, katılımcılara Sivrihisar tanıtıldı. Programa, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, NESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Ferruh Ağaca ve çok sayıda akademisyen katıldı.


Esogü Rektörü Prof.Dr Kemal Şenocak'ın teşekkür belgesi verdiği Başkan Yüzügüllü, gerçekleştirilen programda, “Eskişehir'in en önemli kültür ve edebiyat merkezi Sivrihisar'dır. Sivrihisar, Türk kültürü ve Türk diline hizmet eden önemli şahsiyetlerin yetiştiği, toplumsal değerlerine, kültürüne ve diline daima sahip çıkmış ulemalar diyarıdır. Sivrihisar tarih süresince pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Gelenek ve görenekleri ile yerel dilinde barındırdığı özlü sözleri, deyimleri, yöresel yemekleri, el sanatları ve yetiştirdiği kutup şahsiyetleri ile bir kültür hazinesidir. Nasreddin Hoca'sı, Yunus Emre'si, Sinan Paşa'sı, Hızır Bey'i, Mehmet Kaplan'ı, alim, bilgin ve bilim adamları, evliyaları, tarihi eserleri ve müzeleri ile medeniyetlerin kesişme noktası olan Sivrihisar'a tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Türk dili ve edebiyatına hizmet eden böyle bir sempozyumda sizleri ağırlamaktan onur duydum, başta kıymetli akademisyenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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