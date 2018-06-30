Remourban sempozyumda anlatıldı

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016’da düzenlenen sempozyumun 2. günkü oturumunda proje detaylarını katılımcılara aktaran Savaş, “Eskişehir yaklaşık 800 bin nüfusa sahip olan ve giderek büyüyen bir şehir. Daha sağlıklı kentsel bir yaşama, daha uyumlu bir trafik akışına, daha güvenli ve sürdürülebilir bir gıda üretimi, daha verimli enerji üretimini planlamak zorundaydık. Ulaşım ayağında özellikle projemizde bulunan araçların kullanımının çok büyük öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Biz Tepebaşı Belediyesi olarak insan etkinliklerinin, çevre ve atmosfere olan etkisinin mümkün olduğunca azaltılması gerektiğinden yola çıktık. Akıllı projeler ya da akıllı geliştirilen tüm hizmetler, Türkiye’de sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar insanlar tarafından izleniyor, uygulanmaya çalışılıyor. Aslında bu maceramız 2001 yılında başladı ve 2013 yılının sonunda karbon emisyonlarını azaltmak üzere, iklim değişikliği konusunda çalışmak üzere, yerel ölçüde girişimler ve çalışmalar yapmak üzere Başkanlar Sözleşmesi’ni imzaladık; Daha sonraki işimiz ise sürdürülebilir enerji eylem planı yapmak yani karbon emisyonlarımızı azaltmak için uygulama çalışması yapmaktı. Yoğun bir ekip çalışması ile enerji eylem planımızı hazırlayıp gönderdik ve kabul edildi. Kabul edildiği bilgisinin gelmesinden sonra ise bu proje fikri ortaya çıktı. Bu proje; Ufuk 2020 kapsamında akıllı bir kentsel dönüşüm modeli idi. Bu projenin 3 uygulayıcı ve 2 izleyici olmak üzere 5 katılımcısı vardı. Herkes kendi modelini oluşturacak şekilde projelerini birleştirdi. Yazılım süreçleri devam ederken biz de Yaşam Köyü alanındaki çalışmalarımızı sürdürdük. Bu projede Tepebaşı ile birlikte İspanya’dan Valladolid ve İngiltere’den de Nottingham kentleri uygulayıcı konumda bulunuyor. Projemiz kapsamında son olarak 30 adet elektrikli bisikleti de kullanıma açtık. Türkiye’de ilk olan elektrikli ve akıllı bisikletlerin yer aldığı proje kapsamında 3 bisiklet terminali var ve 45 adet bisiklet parkı, 3 de istasyon noktası bulunuyor. Yine ulaşım ayağında Türkiye’de bir ilk olan elektrikli otobüsler ile toplu taşıma hizmeti sağladık. Yaşam Köyü’nde ayrıca projemizin tüm sistemlerinin izlenebileceği bir de portalımız var. 5 milyon euro hibe kazandığımız bu projenin neler sağladığına değinirsek; yüzde 53 enerji tasarrufu, yüzde 63 emisyon azalımı, yüzde 70 ulaşım enerjisi tasarrufu, yüzde 70 ulaşım kaynaklı emisyon azalımı ve 600 doğrudan, 6 bin dolaylı şekilde olumlu etkilenecek insanımızı kapsıyor” ifadelerini kullandı.

Oturum, diğer konuşmacıların sunumlarının ardından tamamlandı.