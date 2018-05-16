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16 Mayıs 2018 10:06

Reşadiye Camii mahya ile süslendi

Ramazan ayı geleneklerinden ’mahya’, Eskişehirli elektrik teknisyeni ve tek mahya ustası olan Ahmet Namık Akdoğan tarafından hazırlanarak Reşadiye Camii minarelerinde yerini aldı.

Reşadiye Camii mahya ile süslendi

16 Mayıs 2018 10:06


Osmanlı döneminden beri süre gelen mahya geleneği için Eskişehir Reşadiye Camii’nde hazırlıklar tamamlandı. Elektrik teknisyeni Ahmet Namık Akdoğan tarafından hazırlanan mahyada bu sene, A’raf Suresi’nin 31. ayeti kerimesinde geçen ’İsraf haramdır’ lafzı yer alıyor. 177 ampulün yer alacağı 30 metrelik mahyada, enerji tasarrufu sağlamak için led ampuller kullanılıyor.



"İlk yapılışı biraz zordu"


Mahya ustası Ahmet Namık Akdoğan, mahyanın Osmanlı’dan bu yana gelenek olarak geldiğinden bahsetti. Ramazan ayının manevi huzurunu yansıtmak için mahyaların kullanıldığını aktaran Akdoğan, "Daha önceden hazırladığımız için, her yıl değiştirip asmak kolay oluyor. İlk yapılışı biraz zordu. Her sene Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve İl Müftülüğümüzün Türkiye’de Ramazan için konu olarak belirlediği ayet ve hadis üzerine mahyamızı hazırlıyoruz. Örneğin bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımız israf üzerine bir konu belirlemiş. Bu sene asacağımız mahyada ’İsraf haramdır’ yazacak. Yıllardır bir gelenek olarak gelmiş, Osmanlı’dan bu yana Ramazan ayının manevi huzurunu milletimize yansıtmak için kullanılan bir obje" dedi.



"Bu seneki mahya 177 tane ampulden oluşuyor"


Enerji tasarrufu yapılması amacıyla son yıllarda led ampullerin mahyada yer aldığını belirten Akdoğan, "Biz de her sene Eskişehir’de elimizden geldiğince milletimize, halkımıza bilgi vermek için, senenin ayetini ya da hadisini duyurmak için Reşadiye Camimize mahya asıyoruz. Daha önceden İlahiyat Camimize de asıyorduk ama uzun yıllardır oraya asmıyoruz. Ama Reşadiye Camimizde bu gelenek devam ediyor. Bizden sonra da bu gelenek sürecek inşallah. Şu anda 5 kardeşimiz minarelerde mahyayı asmak için uğraşıyorlar. Bu seneki mahya 177 tane ampulden oluşuyor. Bir tane renkli, 176 tane normal ampul kullanılıyor. Biz enerji tasarrufu sağlamak noktasında son yıllarda led ampule döndük. Bu sene de inşallah akşam yanacağı şekliyle ’İsraf haramdır’ diyerek Eskişehirli vatandaşlarımıza bilgiyi sunacağız" diye konuştu.




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