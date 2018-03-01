Ressam Halil Kırkıl’ın 7’nci kişisel resim sergisi

Eskişehir Taşbaşı Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde, katılımcı, sanatseverlerin ve davetlilerin katılımı ile açılan sergide ressam Halil Kırkıl’ın 57 eseri sergilendi. Serginin açılış konuşmasını yapan Kütahya Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Bayram Yıldız, ’’Şu an çoban ressam Halil Kırkıl’ın son çalışmaların izlemektesiniz. Kırkıl; eserlerinde peyzaj ağırlıklı olmasının yanında, teknik olarak son derece lirik, Aragonit bir renk cümbüşü kapsamında naif çalışmalardan oluşmaktadır’’ diye ifade etti.

Çoban ressam Halil Kırkıl, açılışta katılımcıları ve kendisine destek verenlere ayrı ayrı teşekkür etti.