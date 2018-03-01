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01 Mart 2018 13:04

Ressam Halil Kırkıl’ın 7’nci kişisel resim sergisi

Çoban ressam olarak bilinen ressam Halil Kırkıl, son dönem 7’nci kişisel resim sergisini açtı.

Ressam Halil Kırkıl’ın 7’nci kişisel resim sergisi

01 Mart 2018 13:04


Eskişehir Taşbaşı Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde, katılımcı, sanatseverlerin ve davetlilerin katılımı ile açılan sergide ressam Halil Kırkıl’ın 57 eseri sergilendi. Serginin açılış konuşmasını yapan Kütahya Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Bayram Yıldız, ’’Şu an çoban ressam Halil Kırkıl’ın son çalışmaların izlemektesiniz. Kırkıl; eserlerinde peyzaj ağırlıklı olmasının yanında, teknik olarak son derece lirik, Aragonit bir renk cümbüşü kapsamında naif çalışmalardan oluşmaktadır’’ diye ifade etti.


Çoban ressam Halil Kırkıl, açılışta katılımcıları ve kendisine destek verenlere ayrı ayrı teşekkür etti.




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