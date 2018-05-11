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11 Mayıs 2018 15:02

Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Şopanda, Başkan Kurt’u ziyaret etti

Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda, Odunpazarı Belediye Başkanı Av.

Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Şopanda, Başkan Kurt’u ziyaret etti

11 Mayıs 2018 15:02

Kazım Kurt’u ziyaret etti.


Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda ve beraberindeki heyet, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’u makamında ziyaret etti. Şopanda ile bir süre sohbet eden Başkan Kurt, Büyükelçi Şopanda ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Odunpazarı Belediyesinde gerçekleştirdikleri proje ve çalışmaları Büyükelçi Şopanda’ya anlatan Başkan Kurt, hayata geçirdikleri tüm çalışmalarda “önce insan” dediklerini söyledi. Odunpazarı Belediyesinin çalışmalarında kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar ve engelliler olmak üzere toplum tüm dezavantajlı gruplarına öncelik tanıdığını belirten Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesinin sosyal demokrat, şeffaf ve katılımcı bir belediye olduğunu vurguladı.


Eskişehir ve Odunpazarı’nı çok beğendiğini söyleyen Romanya Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda, Başkan Kurt’a çalışmalarında başarılar diledi.




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