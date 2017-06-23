Eskişehir’de Bilişim Teknolojileri derslerine giren öğretmenler Yusuf Yıldırım, Zehra Solmaz Şenol, Dilek Işıldak, Yasin Kavruk, Emel Konca, Aylin Güneş ve İsmail Topkaya bir araya gelerek, "Eskişehir Kodlama Buluşuyor" projesini Eskişehir çapında uygulamaya başlatmak için Bilişimde Kıvılcım Hareketini oluşturdular. "Eskişehir Kodlama İle Buluşuyor" projesi, dijital yaşamın getirdiği internet, sosyal medya bağımlılığı ve siber zorbalık gibi tehlikelerden öğrencileri teknolojiyi doğru amaçla kullanmalarını sağlayarak ve çocuklara teknoloji kullanım kültürü aşılayarak öğrencilerin bilgisayar karşısında tüketici olmaktan çıkıp üretici konuma gelmesi, Eskişehir’de il merkez ve ilçelerdeki öğrencilerin bilgisayar programlama ile tanışması amacı ile hazırlanmış olan bir proje olarak dikkat çekiyor. Proje kapsamında Eskişehir’deki Bilişim Teknolojileri öğretmenleri kodlama ile ilgili hizmet içi eğitimler alacaklar, il çapında kurulan "Robotik Kodlama Atölyeleri" ile teknoloji erişimi olmayan öğrencilerin bu atölyelerde haftalık etkinlikler yapmaları, il çapında kodlama yarışmaları ve festivaller düzenlenmesi amaçlanıyor. Projenin hayata geçirilmesi için Bilişim Teknolojileri öğretmenleri iftar yemeklerinde bir araya geldiler. Proje çıktılarını üretmek ve kendi aralarında meslektaş dayanışması gerçekleştirmek için atölye çalışmaları yaparak kodlama alanında etkinlik üreten öğretmenler, Eskişehir Atatürk Ortaokulunda ise Scratch ile kodlama yapılarak eğlenceli oyunlar tasarlama konusunda yapılan 1. atölye çalışmasını tamamladılar.