Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 10:19

(Sabaha.. Bilişim Teknolojileri öğretmenleri kıvılcım hareketi başlattılar

Bir araya gelen Bilişim Teknolojileri öğretmenleri, "Eskişehir Kodlama Buluşuyor" projesini Eskişehir çapında uygulamaya almak için Bilişimde Kıvılcım Hareketini başlattılar.

(Sabaha.. Bilişim Teknolojileri öğretmenleri kıvılcım hareketi başlattılar

23 Haziran 2017 10:19


Eskişehir’de Bilişim Teknolojileri derslerine giren öğretmenler Yusuf Yıldırım, Zehra Solmaz Şenol, Dilek Işıldak, Yasin Kavruk, Emel Konca, Aylin Güneş ve İsmail Topkaya bir araya gelerek, "Eskişehir Kodlama Buluşuyor" projesini Eskişehir çapında uygulamaya başlatmak için Bilişimde Kıvılcım Hareketini oluşturdular. "Eskişehir Kodlama İle Buluşuyor" projesi, dijital yaşamın getirdiği internet, sosyal medya bağımlılığı ve siber zorbalık gibi tehlikelerden öğrencileri teknolojiyi doğru amaçla kullanmalarını sağlayarak ve çocuklara teknoloji kullanım kültürü aşılayarak öğrencilerin bilgisayar karşısında tüketici olmaktan çıkıp üretici konuma gelmesi, Eskişehir’de il merkez ve ilçelerdeki öğrencilerin bilgisayar programlama ile tanışması amacı ile hazırlanmış olan bir proje olarak dikkat çekiyor. Proje kapsamında Eskişehir’deki Bilişim Teknolojileri öğretmenleri kodlama ile ilgili hizmet içi eğitimler alacaklar, il çapında kurulan "Robotik Kodlama Atölyeleri" ile teknoloji erişimi olmayan öğrencilerin bu atölyelerde haftalık etkinlikler yapmaları, il çapında kodlama yarışmaları ve festivaller düzenlenmesi amaçlanıyor. Projenin hayata geçirilmesi için Bilişim Teknolojileri öğretmenleri iftar yemeklerinde bir araya geldiler. Proje çıktılarını üretmek ve kendi aralarında meslektaş dayanışması gerçekleştirmek için atölye çalışmaları yaparak kodlama alanında etkinlik üreten öğretmenler, Eskişehir Atatürk Ortaokulunda ise Scratch ile kodlama yapılarak eğlenceli oyunlar tasarlama konusunda yapılan 1. atölye çalışmasını tamamladılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Açık
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:11
  • İkindi :17:09
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:35
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!