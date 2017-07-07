Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Sözleşme Makamı ve Program Otoritesi olduğu ‘Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı’ kapsamında yürütülen 385 bin Avro bütçeli TRH1.2.PYIS/P-03/470 sözleşme numaralı istihdam eksenli hibe projesi 1 Mart 2016 tarihinde uygulamaya başlandı. Her biri 25 kişi olmak üzere kalite kontrol ve üç boyutlu ölçme (778 saat), CNC (bin 074 saat), tahribatsız muayene (658 saat) ve uçak bakım (bin 24 saat) alanlarında toplam 100 genç işsiz teorik ve uygulamalı mesleki eğitim, genel İngilizce eğitimi, mesleki İngilizce eğitimi, genel beceri eğitimi ile rehberlik ve yönlendirme eğitimi aldı ve sektör kuruluşlarında staj yaptı. Eğitimler, Eskişehir’de Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eskişehir AB İş Geliştirme Merkezi ve İstanbul’da THY Teknik A.Ş.’nin derslik, atölye ve laboratuvarlarında gerçekleştirildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 99 katılımcıdan 95’i havacılık sektörü kuruluşları THY Teknik A.Ş., TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.(TEI), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.(TAI), ALP Havacılık, COŞKUNÖZ Havacılık, PEGASUS, ALFATEC, HMS Makine ve diğer firmalarda istihdam edildiler. Proje kapsamında Okula tahribatsız muayene ekipmanları kazandırıldı. Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla sektör kuruluşları ile 14 protokol imzalandı.

Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan tören, Okul ve proje tanıtım filmi ile başladı. Okul Müdürü Dr. S. Sırrı Kabadayı, proje ile ilgili bilgiler verdi. Türk havacılık sektörü kuruluşlarına üst düzey nitelikli teknik eleman yetiştirmenin gurunu yaşadıklarını ifade ederek, projeye destek sağlayan tüm kuruluşların yetkililerine teşekkür etti. Proje yararlanıcısı kursiyerler adına konuşan Sarpcan Demirel, proje kapsamında çok iyi mesleki eğitim aldıklarını, okulun ücretsiz yemek ve barınma imkanı sağladığını ve işe yerleştirmede çok yardımcı olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Halil İbrahim Kahraman, okulların sektörle işbirliği içinde böyle örnek projeler yapmasından ve istihdama katkı sağlanmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek okul yöneticilerini kutladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşad Arat, Mayıs ayında proje kapsamında TEI’de işbaşı yapan kursiyerleri AB Delegasyonu ile ziyaret ettiklerini ve ziyarette proje ile ilgili çok olumlu izlenimler edindiklerini, projenin 56 proje arasında en yüksek istihdam sağlayan çok başarılı bir proje olduğunu söyledi ve okul yöneticileri ile projeye destek verenlere teşekkür etti. Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, projenin okul sektör işbirliğinin en güzel örneği olduğunu, bu tür projelerin gelecek yıllarda artarak devam etmesini dilediklerini söyledi ve ilgili tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Törende projeye destek sağlayan kişi ve kuruluşlara plaket takdim edildi. Eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı. Kursiyerler tarafından uçak çalıştırma uygulaması yapıldı ve konuklara yemek ikramında bulunuldu.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hasan Yoldaş, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Üzmez, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Proje ortağı, iştirakçisi ve yüklenici kuruluş yetkilileri, kamu ve özel kuruluşların yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.