Safkan atlar Mahmudiye'de piste çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Eskişehir Valiliği tarafından organize edilen 2018 yılı Sonbahar Mahalli At Yarışlarının ilk etabı Mahmudiye'deki TJK İdman Pisti'nde yapıldı.

İlk gün yarışlarında Anadolu Tarım İşletmesi, Garnizon Komutanlığı, Valilik ve Türkiye Jokey Kulübü koşuları yapıldı. Günün ilk koşusu olan 3 yaşlı Arap atlarının katıldığı bin 200 metre kum pistte yapılan Anadolu Tarım İşletmesi Kupa Koşusunu, Alperencan isimli Arap atı 1.21 saniyelik derecesiyle birinci olarak tamamladı. Günün ikinci koşusu olan 4 yaşlı Arap atlarının katıldığı bin 600 metre kum pistte yapılan Garnizon Komutanlığı kupa koşusunu Sanberk isimli Arap atı 1.52 saniyelik derecesiyle birinci olarak tamamladı. Günün üçüncü koşusu olan 5 ve daha yukarı yaşlı Arap atlarının katıldığı 2 bin metre kum pistte yapılan Vali Kupa koşusunu Kralın Adamı isimli Arap atı 2.22 saniyelik derecesiyle birinci olarak tamamladı. Günün son koşusu olan 3 ve daha yukarı yaşlı safkan İngiliz atlarının katıldığı 2 bin metre kum pistte yapılan Türkiye Jokey Kulübü koşusunu ise Konıg isimli İngiliz atı 2.14 saniyelik derecesiyle birinci olarak tamamladı. Yarışlar arasında Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk Kulübü tarafından sunulan gösteriler de seyirciler tarafından büyük bir hayranlıkla izlendi.

Halk tarafından yoğun ilgi gösterilen programa Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Garnizon Komutan V. Hava Tuğgeneral Gürhan Ergürhan, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Alkan, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürü Yıldıray Çil ve TJK asil üyesi Osman Çıkıllı katıldı.

Gerçekleşen dört müsabaka sonucunda dereceye giren at sahiplerine toplamda 20 bin 400 TL ödül verildi.