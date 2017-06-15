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15 Haziran 2017 20:12

Sağanak yağış altına ‘Berberoğlu’ için yürüdüler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşe, Eskişehir’den de destek gelerek insanlar sağanak yağmura rağmen durmadan yürümeye devam etti.

Sağanak yağış altına ‘Berberoğlu’ için yürüdüler

15 Haziran 2017 20:12


MİT TIR’ları davasında, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi, verilen kararı protesto etmek için yürüyüş kararı aldı. Yurdun birçok kesiminde yankı uyandıran yürüyüş kararı sonrası ‘Adalet’ yürüyüşleri başladı. Eskişehir’den de bazı kesim yapılan çağrıya kulak vererek, Porsuk Bulvarı Adalar istikametinde bir araya geldi. Yaklaşık 500 kadar insan burada, tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için adalet çağrısında bulundu.


Toplanan grup ellerinde ‘Adalet’ yazılı pankart ve afişlerle, çeşitli sloganlar attı. Daha sonra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP İl Yönetimi üyelerinin de öncülük ettiği yürüyüş başladı. Yürüyüş esnasında, sloganlar halinde ilerleyen grup zaman zaman durarak, Adalet istediklerini yineledi.



Sağanak yağmura rağmen yürüyüşe devam ettiler


Yaklaşık 1 kilometre yürüyüşün ardından başlayan yağmur, giderek şiddetini arttırarak, sağanak halini aldı. Yürüyüş esnasında hazırlıklı olan insanlar sağanak yağmur esnasında şemsiyelerini açarken, hazırlıksız gelen kişiler ise, adeta sırılsıklam oldu. Topluluk, bardaktan boşalırcasına şeklinde düşen yağmura aldırmadan adalet yürüyüşlerine devam etti. Ardından Üniversite Caddesi istikametinde bulanan bir alışveriş merkezi önünde gelen yürüyüş grubu, burada durdu. Daha sonra yine yağmur altına CHP İl Sekreteri Betül Duman’ın yaptığı basın açıklamasının ardından topluluk olaysız şekilde dağıldı.




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