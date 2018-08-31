Sağlığın yolu ‘Halk Sağlığı Sokağı’ndan geçecek

Halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmak amacıyla her yıl 3-9 Eylül tarihleri ’Halk Sağlığı Haftası’ olarak kutlanıyor. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, bu kapsamda açılacak olan Halk Sağlığı Sokağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilge; Halk Sağlığı Sokağı etkinliğinde, birey ve toplumun sağlığı ile ilgili farkındalık oluşturmak, sağlığın korunması ve geliştirilmesinin sağlanması, Sağlık Bakanlığınca belirlenen konu ve kampanyaların halka daha etkin duyurulmasının amaçlandığına değindi.

"Etkinliklere katılımın ücretsiz olup, tüm halkımız davetlidir"

Halk Sağlığı Sokağı’nda yapılacak çalışmaları aktaran Bilge, "3-7 Eylül 2018 tarihlerinde saat 09.00-17.00 arası yapılacak etkinliğimizde, açılacak stantlarda, hafta boyunca tansiyon, kan şekeri ve boy-kilo ölçümü ile kanser taramaları konusunda ön bilgilendirme yapılacak. KETEM’lere yönlendirme yapılarak, Kanser Tarama Kiti dağıtılıp, tütün ve tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgilendirmeler yapılacak. Diyabet, hipertansiyon, KOAH, yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite, besinleri hazırlama, pişirme ve saklama ilkeleri, obezite, ağız diş sağlığı, sigara bıraktırma ve aile hekimliği sağlıkla ilgili konularda halkımıza bilgi ve danışmanlık hizmeti verecektir. Halk Sağlığı Sokağı etkinliklerinde Eskişehir Osmagazi Üniversitesi (ESOGÜ), Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi ve Yeşilay Eskişehir Şubesi de yer alacak. Etkinliklere katılımın ücretsiz olup, tüm halkımız davetlidir" dedi.