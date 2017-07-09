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09 Temmuz 2017 13:59

Sağlık Bakanı Akdağ, Vali Çakacak’a yeni görevinde başarılar diledi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile yeni görevine başlayan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’a "Hayırlı olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Akdağ, Vali Çakacak’a yeni görevinde başarılar diledi

09 Temmuz 2017 13:59


Eskişehir’deki programlarına ilk olarak Eskişehir Valiliğini ziyaret ederek başlayan Sağlık Bakanı Akdağ, son yıllarda sağlık alanında yapılan hizmetlerin Türkiye’ye çağ atlattığını söyledi. Valiliğe gelişi esnasında Vali Çakacak ve vali yardımcıları tarafından karşılanan Bakan Akdağ, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Bakan Akdağ, Vali Çakacak’ın bir önceki görev yeri Mersin’de güzel çalışmalar yaptığını kaydetti. Mersin’de bin 300 yataklı büyük bir şehir hastanesinin yapılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından hizmete sunulduğunu hatırlatan Bakan Akdağ, "Sayın Valimizin bu süreçte bizlere çok büyük destekleri olmuştur. Kendisi çalışkan ve üretken bir kişiliğe sahiptir. Eskişehir’e de her alanda kalıcı ve güzel işler yapacağına inanıyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.




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