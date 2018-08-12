Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eldemir, sağlık alanında hizmet vererek adeta sağlık turizmini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Eskişehir’e gelen Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir, ilk olarak İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada yaklaşık 2 saat kalan Eldemir, sağlık alanında Eskişehir’de gerçekleşen yatırımlar hakkında bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Eldemir, buradaki ziyaretin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden hastanenin durumu hakkında bilgi aldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eldemir, Eskişehir’e verilmiş olan sözleri daha erken gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Eskişehir ilinin gerçekten Türkiye ortalamalarından daha ilerde olduğunu gördük"

Genel sağlık verilerine bakıldığında Eskişehir’in Türkiye ortalamalarından ilerde olduğunu aktaran Bakan Yardımcısı Eldemir, "Biliyorsunuz burada 2 tane büyük yatırımımız var. Birisi Yunus Emre Devlet Hastanemiz, biri de buradaki Şehir Hastanemiz. Yunus Emre Devlet Hastanesi, inşaatı tamamlanmış şu anda da Sağlık İl Müdürlüğümüzce de ufak tefek oradaki dekorasyon işleri ve bunun yanında taşınma öncesi hazırlıklar var. Bunun tefrişat işlemleri devam ediyor. Burası bizim Şehir Hastanemiz. Bu hastanemiz kamu ve özel sektör işbirliği ile yapılan bir hastane. 2015 yılında burası ile alakalı bir sözleşme yapmışız. Üç yıl süre içerinde de tamamlanıp buranın hizmete alınmasını tamamlamışız. Şu anda da yüzde 99 seviyesini geçmiş. Yani neredeyse işletmeye hazır halde. Buradaki süresini doldurmadan tamamlanmış. Bu da şu anlama geliyor. Eskişehir’e vermiş olduğumuz sözleri daha erken gerçekleştirmiş olacağız. Bugün genel sağlık verilerine baktığımız zaman Eskişehir ilinin gerçekten Türkiye ortalamalarından daha ilerde olduğunu gördük. Tabii burada üniversite hastanemizin olması, daha önce sağlık yatırımlarıyla alakalı güzel işlerin yapılmış olması ülke sağlığındaki genel ortalamalar noktasında daha iyi durumda. Bizim de amacımız bundan sonra ülke ortalaması ile beraber daha iyi noktalara nasıl gelebiliriz. Çünkü eşit durumda kalırsak, iki günümüz birbirine eşit geçerse zarardayız. O anlayıştayız" şeklinde konuştu.

"Türkiye’yi sağlık turizminde hizmetlerin daha pahalı olduğu ülkelere adeta ihracat yaparmış gibi bu hizmeti de satmayı da hedefliyoruz"

Türkiye’de yapılan şehir hastaneleri ile alakalı konuşan Eldemir, sağlık alanında hizmet vererek adeta sağlık turizmini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Eldemir, "Şimdi bununla alakalı biz bugüne kadar onayı çıkmış, yatırımları devam eden veya projelendirmeleri devam eden ve tamamlanmış olarak birkaç gruplara ayırabiliriz. Şu an itibariyle 5 tane şehir hastanemiz hizmete alındı. Dört tanesini de sayın cumhurbaşkanımızın bir hafta önce külliyede açıklamış olduğu yüz günlük eylem planı içerinde Eskişehir Şehir Hastanemizin de açılışı var. Onun için biz de buradaki son kontrolleri yapmaya geldik. Şimdi bunu her ile değil, bölge hastaneleri şeklinde düşünmek lazım. Burada adeta 5 yıldızlı bir otel konforunda sağlık hizmeti sunma gayreti içerisinde olacağız. Çünkü biz şuna inanıyoruz, aziz milletimiz hizmetin en iyisine layık. Sadece milletimiz mi hizmet alacak, bunla ilgili önümüzdeki günlerde çok güzel hedeflerimiz var. Türkiye’yi sağlık turizminde veya sağlık hizmetlerinde, hizmetlerin daha pahalı olduğu ülkelerden bu noktada adeta ihracat yaparmış gibi bu hizmeti de satmayı da hedefliyoruz. Dışarıdaki bizim yapacağımız yatırımlarla dışarıya göre burada cazip hale gelmemiz de mümkün olacak. Bunu da başaracağız” dedi.

Bakan Yardımcısı Eldemir’in Eskişehir Şehir Hastenesinde yaptığı incelemelere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ve Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak de eşlik etti.