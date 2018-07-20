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20 Temmuz 2018 14:27

Sağlık çalışanları şiddeti kınadı

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri yönetimi ve çalışanları, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü’nde görevli Dr.

Sağlık çalışanları şiddeti kınadı

20 Temmuz 2018 14:27

Bahattin Ahmet Yalçın’ın darp edilmesi olayını kınadı.


Özel Ümit Batıkent ve Vişnelik Hastanesinde bir araya gelen sağlık çalışanları, Şanlıurfa’da gerçekleşen çirkin saldırı sonrasında ortak bir açıklama gerçekleştirerek bu tür olayların son bulmasını istedi. Ortak bir açıklama yayınlayan Özel Ümit Batıkent Hastanesinde Başhekim Dr. Selim Murat Ürer ve Vişnelik Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Cüneyt Kemal Aksay, şiddetin hiçbirinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Açıklamada, "Meslektaşlarımıza yönelik şiddet olayları artarak devam ediyor. Son olarak 17 Temmuz 2018 günü gece saatlerinde Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü’nde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, çocuğunun ateşinin düşürülmediği iddiasında bulunan bir hasta yakını tarafından parke taşı ile yapılan saldırı ile ağır yaralanmıştır. Halen tedavi görmekte olan meslektaşımıza geçmiş olsun diyor ve bir an önce sağlığına kavuşmasını umuyoruz. Görevi herkese şifa dağıtmak olan doktorlara ve sağlık çalışanlarına karşı gerçekleşen saldırılardan derin üzüntü duyuyor, şiddet uygulayanları da kınıyoruz. Vatandaşlarımıza fedakârca hizmet sunan sağlık personelimizin bu gibi olaylara maruz kalması asla kabul edilemez. Vefakâr, cefakâr sağlık çalışanlarına yapılan saldırılar, çalışanların hem psikolojisini bozmakta, hem de motivasyonunu düşürmektedir. Sağlık çalışanlarının tek amacı hizmet etmek ve insanlara şifa dağıtmaktır. Maalesef bu hizmetlerinin karşılığında ise sağlık çalışanları sıklıkla şiddet olayı ile karşılaşmaktalar. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ederek, şifa dağıtan ellere vefa gösterilmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.



"Caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemler alınmalı"


Caydırıcı önlemlerin bir an önce alınmasının istendiği açıklamada, "Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sağlık çalışanına uygulanan şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamaz, şiddet kabul edilemez Bizler Özel Ümit Hastaneleri olarak, sağlık çalışanlarına uygulanan her türlü şiddeti kınıyor ve şiddete karşı en ağır cezaların verilmesini istiyoruz. İnsanlara şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın artık yüzünün güldüğü günleri görmek dileğiyle, bir daha bu tür elim olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz" denildi.




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