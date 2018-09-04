Sağlık hizmetleri temel eğitimleri toplantısı Eskişehir’de başladı

Kütahya, Kocaeli, Bilecik, Bursa, Sakarya, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüklerinden katılımcılar ile kentte 3-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitimleri Toplantısı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve Eğitim Koordinatörü ve Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Muhsin Akbaba’nın açılış konuşmaları ile başladı.

Doç. Dr. Uğur Bilge, yaptığı konuşmada böyle bir organizasyon için Eskişehir’in seçilmesinin kendileri için bir onur kaynağını olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı yetkililerine ve eğitime katılan tüm katılımcılara teşekkür etti. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha etkin olması için uğraş verilmesi gerektiğini söyleyen Bilge, aile hekimliği sisteminin Türkiye için önemli olduğu ve geliştirilmesi gerektiğini aktararak bu sistemde yapılabilecek düzenlemeler ile acil servis yoğunluğu dahil çoğu sorunun çözülebileceğinin altını çizdi.