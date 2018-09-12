Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi'nin 5. Olağan Genel Kurulu'na katılan Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sivil toplum kuruluşları üzerindeki vesayetin sona ermesi ve vesayetçi zihniyetin bu anlayıştan sıyrılması gerektiğini söyledi.

Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi'nin 5. Olağan Genel Kurulu'na katılarak bir konuşma yaptı. Memiş, sendikal konuların yanı sıra gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin ileri demokrasi yolunda önemli adımlar attığını ve bu yönde reformlar gerçekleştirdiğini belirten Memiş, “Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak her türlü vesayete karşı çıktık. Darbelere ve darbecilere 'dur' dedik. Bugün de askeri vesayetin en kanlı darbelerinden 12 Eylül'ün yıldönümü. Bu vesile ile darbecileri bir kez daha lanetliyor ve kınıyoruz. Darbecilerin şehit ettiği vatan evlatlarına rahmet, ailelerine sabır diliyorum” dedi.

Vesayetin sadece askeri vesayetle sınırlı olmadığını belirten Memiş, sivil toplum örgütlerinde de bunun örneklerini görmeye başladıklarını ifade etti. Bazı siyasetçilerin, daha önce yöneticilik yaptıkları kurumlara ve seçimlerine müdahale etmelerinin doğru bir olay ve kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydeden Memiş, vesayete karşı mücadele edenlerin, kendilerinin de bunu içselleştirmeleri gerektiğini kaydetti.

"Seçimler bir demokrasi şölenidir"

Sendikaların seçim sürecine girdiğini, şube seçimlerinin ardından genel merkez seçiminin olacağını belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, “Seçimler bir demokrasi şölenidir. Seçimler seçmenin iradesinin sandığa yansımasıdır. Ancak son zamanlarda yaşadığımız bazı hadiseler, vesayetçi anlayışın sahaya yansıması ve etkileme çalışmaları bizleri derinden üzmektedir. Demokrasi şölenimize gölge düşürecek bir vesayetçi anlayışla karşı karşıyayız. Sendikamızda yöneticilik yapmış, daha sonra siyasete girmiş olan bir kişinin sahayı etkileme çabasını ibretle izlemekteyiz. Bu kişi ve kişiler; siyasete girdikten sonra, sağlık çalışanlarına yönelik hangi çalışmaya imza atmış, hangi mücadelenin öncüsü olmuşlardır? Tavsiyemiz, herkesin kendi işine bakmasıdır. Siyasette olan bu arkadaşlarımıza, büyüklerimize siyaset kurumunda başarılar diliyoruz. Sendikayı ve sendikacılığı da bu teşkilata bıraksınlar. Teşkilatımız, üyelerimiz, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız bu yaşananları ibretle izlemektedir. Çağrımız, daha önce görev yaptıkları sivil toplum örgütlerinde vesayete karşı savaşanların, bunu içselleştirmesi ve vesayetçi olmamaları, ellerini sendikamızdan çekmeleridir” diye konuştu.

"Gerekli girişimlerde bulunduk ve taleplerimizin takipçisiyiz"

Sendikal konulara yönelik de değerlendirmelerde bulunan Memiş, sendika olarak sağlık çalışanları için bir çok kazanıma imza attıklarını ifade etti. Lisans tamamlama ve yıpranma payının Sağlık-Sen'in bir kazanımı olduğunu belirten Memiş, “Diğer sendikaların hayal edemediklerini kazanıma dönüştürdük. Lisans tamamlama Sağlık-Sen'in başarısıdır. On binlerce sağlık çalışanımız bu kazanımla lisans mezunu oldu. 2014 öncesi mezun olanların da bu haktan faydalanması için çalışmalarımız sürüyor. Biz yıpranma payını talep ederken, bunu ağzına alamayanlar, sözünü aldığımız zaman da bunun gerçekleşmeyeceğini söylüyordu. Allah'a hamd olsun, yıpranma payı da hayata geçti. Taleplerimizi tam olarak karşılamayan yıpranma payındaki eksiklerin giderilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Çalışılmayan gün sorunun çözülmesi, geriye dönük olarak hesaplanması, bütün sağlık çalışanlarını kapsaması için gerekli girişimlerde bulunduk ve taleplerimizin takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.

"Büyüyen pastadan payımızı istiyoruz"

Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı ve başkan adayı Hasan Hüseyin Köksal ise konuşmasında, “4 yılda 100'e yakın proje ile yaklaşık bin 200 çocuk giydirme, okul dönemi kırtasiye yardımı kimsesiz çocuklara bisiklet kampanyası gibi çok özel projeler yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sağlık camiasının en temel sorunları üzerine sizlerin huzurunda sesleniyorum, artık sağlık teşkilatında döner sermaye kalmamıştır. Acil olarak döner sermaye sisteminden kurtulup bizleri fabrika gibi her ay fatura hedefleri hesabından kurtulmak istiyoruz. Asker gibi polis gibi her ay aldığımız maaşların sabit olması son 10 yılda eş değerimizin olan devlet memurları arasında ki maaş farkını yetkilerin görmesini temenni ediyor ve bunun için çalışacağımıza buradan söz veriyorum. Önlemeyen sağlıkta şiddet için caydırıcı önlemler alınmasını istiyoruz. Ülkemizin zor günlerden geçtiğini asla amacımızın para olmadığını anlamakta güçlük çeken üst düzey bürokratlarımızı da ayrıca tebrik ediyorum. bizler 2023, 2053, 2071 hedefleri konan büyüyen Türkiye'den refah ve huzur hakkımızı isterken büyüyen pastadan payımızı istiyoruz" dedi.

Tek liste ile gerçekleşen seçimi Hasan Hüseyin Köksal kazanırken, yönetimde ise Nebi Kascı, Ömer Gezer, Galip Özsarı, Hüseyin Demir, Züleyha Eryiğit, Hasan Gökçe yer aldı.