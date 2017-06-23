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23 Haziran 2017 11:06

Sağlık teşkilatı iftarda bir araya geldi

Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen iftar programında sağlık yöneticileri ve genel sekreterlik çalışanları bir araya geldi.

Sağlık teşkilatı iftarda bir araya geldi

23 Haziran 2017 11:06


Vali Yardımcıları Aslan Avşarbey ve Ahmet Varol’un yanı sıra Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu, Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Tunga Barçın ve sağlık yöneticileri ile genel sekreterlik çalışanlarının katıldığı programda hep birlikte oruçlar açılırken dualar edildi. Program kapsamında iftar sonrasında davetlilere ’Osmanlı Şerbeti’ ve çocuklara da ’Padişah Macunu’ ikram edildi. İftarda konuşan Genel Sekreter Barçın, "Ramazan ayı, yardımlaşma ve dayanışmanın doruğa çıktığı, inancın, ibadetin, ilmin, ahlakın ve kardeşliğin daha da artması için Cenab-ı Hakk’ ın bizlere sunduğu bir aydır. Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında yeniden yapılandık. Bunu yaparken geçmişte yapılanları hiçe saymadık, reddetmedik. Aksine bunu bir atlama taşı olarak kabul ettik. Geçmişi değerlendirerek yenilikler inşa ettik. Yıllar yılı çözülmemiş, çözülmedikçe büyümüş ve bu nedenle de asla değiştirilemez olarak algılanan sorunları, sistemin bir parçası olarak görmedik. Sorunlu kalıpları tespit edip ayıkladık, yeni açılardan bakarak çözümler ürettik. Sağlıkta dönüşüm programı ile bütün dünyanın dikkatini çeken dev gibi, devrim gibi adımlar attık. Bu süreçten sonra sistem ve kalite olarak dünyanın her yerinde kat kat üstün, çağımızın tüm tıbbi teknolojisini barındıran ve vatandaşlarımıza otel konforunda hizmet sunan şehir hastaneleri ile yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.




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