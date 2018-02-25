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25 Şubat 2018 11:31

Sağlık ve başarı için doğru beslenme şart

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Diyetisyeni F.

Sağlık ve başarı için doğru beslenme şart

25 Şubat 2018 11:31

Bengü Büyükdereci, Emine Cahide Karaali Ortaokulunda doğru beslenme hakkında eğitim verdi.


Öğrenci, öğretmen ve velilerin katılım gösterdiği eğitimde, nasıl doğru beslenileceğini anlatan Büyükdereci, okul çağındaki çocuklarda sağlık ve başarı için doğru beslenmesi gerektiğini vurguladı. Doğru beslenmenin önemine dikkat çeken Büyükdereci, “Gelecekteki sağlık durumunuzu bugün yedikleriniz belirliyor. Bağışıklık sisteminiz de bu dönemde gelişiyor. Bu dönemde sağlıklı beslenme, büyüme ve gelişmeyi tam anlamda gerçekleştiriyor. İyi beslendiğiniz de algılama, öğrenme olumlu etkileniyor” diye konuştu.



Obeziteye dikkat


Sunumunda özellikle obeziteye dikkat çeken Büyükdereci, “Obezite son 20 yılda artış gösterdi ve bu oran her yıl artıyor. İnternet ve televizyon kullanımı, hareket azlığı, ailelerin müdahale eksikliği ve beslenme alışkanlığı bozuklukları obeziteyi etkiliyor. Öğün atlama, sebze ve meyve tüketiminin azlığı, şekerli besinler tüketimi ve hazır gıda tüketimi de obeziteyi arttıran faktörler” dedi.



Okul çağındaki çocukların başarısını etkiliyor


Doğru beslenme alışkanlıklarının akademik başarı ile orantılı olduğunun altını çizen Büyükdereci, sözlerini şöyle sürdürdü;


“Düzenli şekilde üç öğün yiyen çocukların akademik başarıları daha yüksektir. En önemli öğün ise kahvaltıdır. Kahvaltı öğününün atlanması akademik başarıyı olumsuz etkiler. Meyve, sebze ve süt tüketen çocukların, tüketmeye çocuklara göre ders başarılarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca fast food, şekerli ve gazlı içecekler de okul başarısını olumsuz etkiliyor.”




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