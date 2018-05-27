Sağlıklı bir gelecek için spor dolu bir yaz

Hizmete girdiği günden bu yana ilgi odağı haline gelen tesiste, 4-16 yaş arası çocuklar ve yetişkinler için açılacak yaz kurslarının kayıtları, 1-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yaz kursları kapsamında 4-10 yaş arası çocuklar için jimnastik ve bale, 7-16 yaş arası çocuklar için basketbol, voleybol, tekvando, futbol ve masa tenisi, 6-15 yaş arası çocuklar için halk oyunları ve 5-10 yaş arası çocuklar için de çocuk oyun saati eğitimleri düzenlenecek. Çocukların yanı sıra yetişkinlere yönelik de aerobik, zumba ve pilates eğitimleri yine uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek.

Yaz kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar bir kimlik fotokopisi ve bir adet fotoğraf ile kayıt başvurusu yapabilecek. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen kurslar 18 Haziran tarihinde başlayacak.